由於部分春夏鞋款提早至2022年第3季出貨，鈺齊-KY(9802)第4季業績將較第3季遜色，但仍然會保持年增的腳步，2022年全年度惠疫情影響產能情形漸緩、新增客戶加強下單力道、持續擴廠，法人預期，鈺齊2022年營收及獲利可望雙雙成長，繳出漂亮的成績單。

展望2023年，鈺齊各廠區新產能持續順利開出，加上新品牌量產訂單持穩增加，隨著規模經濟效益擴大，經營管理綜效發揮，可望逐漸拉升整體營運規模，不過，在2022年業外匯兌利益墊高基期情形之下，法人預估，2023年度整體獲僅能呈現微幅成長。

2023年鈺齊各廠區新產能可望持續順利開出，新品牌量產訂單也持穩增加，包括2021年新增客戶HOKA、ON、Callaway、Columbia與CUATER，外加人均產值及自動化製程逐步拉升，鈺齊接單量能已明顯跳升，隨著規模經濟效益擴大，可望逐漸拉升整體營運規模。法人預估，鈺齊2023年營收年增率將逼近1成左右，毛利率可望較2022年再增加，將上看23.4%左右。