新冠肺炎大流行後，口罩成了必需品，胸腔暨重症科醫師黃軒表示，口罩的材質為吸附靜電的熔噴布，可有效過濾細菌及病毒，但靜電會隨時間流失，導致口罩防護力下降，因此要留意保存期限及避免存放在溫度和濕度過高的環境，如果口罩有異味、變形、潮濕、破損等，應避免使用。

黃軒今（17）日於個人臉書粉專指出，口罩能降低染病機率，原因在於口罩中有吸附靜電的熔噴布，可過濾吸入的細菌和病毒，但靜電會隨時間流失，口罩存放超過一段時間靜電會減少，會影響口罩的防護力。一般外科口罩有2至3年的保質期，N95口罩則是3至5年，每款口罩的保存期限都不同，最好的判斷方式就是看外盒上印製的有效日期。

黃軒表示，根據美國明尼蘇達大學研究，維持口罩靜電強度和保存時間、環境息息相關，若溫度、濕度較高，會使靜電流失速度較快；也有專家認為，口罩超過保存期限，只是不能提供100%的防護效果，並非喪失所有防護力。

黃軒提醒，不論口罩有沒有過期，若戴上有聞到異味，或肉眼可看到口罩上有污漬、潮濕、變形、破損時，應避免使用，以免影響防護力。