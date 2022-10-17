根據美國和盟國安全官員，伊朗正在加強提供俄羅斯武器攻擊烏克蘭的承諾，不僅秘密同意供應攻擊無人機，而且將提供第一批伊朗製短程地對地飛彈。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，來自伊朗的武器增加，可能有助於抵消拜登政府官員說俄國自2月入侵烏克蘭以來，俄國軍事裝備遭遇的巨大損失，以及上週對數座烏克蘭城市發動攻擊使用的精確制導彈藥（precision-guided munitions）供應迅速減少的狀況。

近幾天，獨立新聞媒體發布疑似為伊朗製的無人機殘骸照片，這些無人機被用來攻擊烏克蘭目標，使得伊朗一再否認向其盟友俄國提供此類武器的說法受人質疑。

美國國防部官員還公開證實，俄國使用伊朗無人機空襲烏克蘭，而烏克蘭成功擊落部分無人機。

密切監視伊朗武器活動的美國盟國官員表示，伊朗作為俄國軍事供應商作用擴大的跡象明顯，伊朗於9月18日派官員到俄國，以敲定運送更多武器的條款，其中包括兩款伊朗製地對地飛彈。

烏克蘭和美國官員共享的一份情報指出，伊朗軍火工業正準備運送首批征服者110型（Fateh-110）和佐勒菲卡爾（Zolfaghar）短程地對地彈道，射程分別是300公里和700公里。若成事將是俄烏戰爭開始以來，伊朗首度向俄國提供此類飛彈。

華府智庫華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）伊朗武器專家納迪米（Farzin Nadimi）說：「從無人機到地對地飛彈的發展，可能會給俄國更多選擇，進行更多打擊。」

伊朗擁有中東最大和最多樣化的短程和中程飛彈庫之一。納迪米說，雖然伊朗武器設計者一直在努力解決可靠性問題，但專家認為最新型號的征服者110型和佐勒菲卡爾飛彈，在相對較短的距離內命中率既有效又相當準確。部分型號配備光電制導系統，允許飛彈操作員引導飛彈最終接近目標。