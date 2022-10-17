南韓男子天團Super Junior，出道多年憑著成員帥氣的外表、溫柔的歌聲與超強的舞台魅力，吸引大批海內外粉絲的喜愛，而隨著各國對於新冠肺炎疫情管制逐漸鬆綁，Super Junior也在近日展開了久違的全球巡迴演唱會「SUPER SHOW 9」。但在10日的馬來西亞演唱會上，因成員「嗨到脫衣」的舉動意外掀起爭議，讓當地粉絲相當緊張。

Super Junior一向以寵粉聞名，他們總是會在演唱會送上各種福利，滿足粉絲們的心，而在這次的馬來西亞吉隆坡演唱會上，利特與始源便在演唱的過程中，嗨到脫掉上衣，大方展現結實又精壯的健美身材，讓台下女粉絲大飽眼福，也將現場氣氛炒到最高點。不過，他們的這個舉動也引起部分民眾不滿，因當地民眾大多信奉伊斯蘭教，且明確規定藝人演出時不得穿著暴露的服裝，更不能脫衣服，或是走下台與觀眾互動等等，對於演出規定相當嚴格。

而過去演唱會結束後，未能參加的粉絲還能在網路上欣賞現場粉絲所拍攝的照片及影片過過癮，但這次由於成員在表演中裸上身，為避免偶像們遭到無端的攻擊，大馬粉絲後援會緊急在網路上發出公告，上呼籲粉絲不要將成員裸上身的照片共享在網路上，並刪除所有相關照片，讓許多人大呼可惜。