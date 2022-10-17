10月13日起邊境解封，蔡英文總統今天鼓勵來自海外的世界華人，一起拚觀光、拚經濟， 她說，政府的「投資台灣三大方案」到這個月已經超過1200家企業，累積超過1.8兆元的總投資金額。「這個方案已經延長到2024年，非常歡迎大家回國投資」。

蔡英文今天上午與總統府國策顧問黃員教、僑委會委員長童振源、世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙、創會總會長柯杜瑞琴、世界台灣商會聯合總會總會長黃行德等人共同出席「世界華人工商婦女企管協會2022世界年會開幕典禮」。

蔡英文首先對國內的雨勢表達關切，她提到，這兩天很多人因為尼莎颱風豪大雨受到影響，第一線的救災夥伴在各地盡速支援救災工作，協助民眾，包括宜蘭縣台七線的崩塌，也趕在半夜搶通部分道路，讓受困的人車順利的撤離。

她感謝所有投入救災的夥伴，但也提醒大家，接下來還是可能有局部性豪雨的出現，請大家共同加強警覺，小心因應。

10月13日已正式開放國門，她日前陸續到桃園機場及基隆港了解邊境解封的狀況，她說，大家都很期待，也做好了準備；接下來，台灣和國際經貿的往來會更加頻繁，也會迎接更多的國際旅客，各地的餐飲、旅宿和景點都會再次熱鬧起來。

今天現場有很多來自海外的世界華人，她相信很多都是專程回國，也知道大家在年會後安排了國內旅遊活動，要一起拚觀光、拚經濟，她請大家「好好放鬆、多多消費，享受美好的旅行」。

面對後疫情時代的挑戰，大家都很關心台灣未來的發展。蔡英文告訴大家，政府已經準備好要讓台灣產業持續升級，我們會跟民主夥伴加強合作，打造更安全、更有韌性的產業供應鏈。同時，我們要持續推動數位轉型、淨零轉型，強化基礎建設及深化國際經貿合作，讓台灣的投資環境能夠更好、更友善。

蔡英文說明，政府的「投資台灣三大方案」到這個月已經超過1200家企業，也累積超過1.8兆元的總投資金額。「這個方案已經延長到2024年，非常歡迎大家回國投資」。

她強調，台灣要持續進步，大家在各領域的協助非常重要。她請大家繼續跟政府一起努力，一起為台灣創造更多繁榮，讓台灣持續進步發展。