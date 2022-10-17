新球季還沒開打，湖人內部的問題卻是接連被爆了出來！根據《ESPN》記者麥克曼納明17日爆料，湖人內部開始擔心「一眉哥」安東尼戴維斯狀況，不僅因為他在過去兩季缺席了多場例行賽，更相當害怕他不願意積極打球，造成狀態繼續下滑。

「根據我所收到的內部消息，由於安東尼戴維斯過去兩個球季缺席越來越多的例行賽，也讓湖人管理階層逐漸產生一種情緒，那就是戴維斯不再成為球隊未來的基石球員，」麥克曼納明表示，「因為他近年的表現跟2020年奪冠時差太多了。」

回顧湖人摘冠的2019-20年球季，安東尼戴維斯不僅入選年度第一隊與年度防守第一隊，也在年度防守球員票選當中輸給公鹿「字母哥」阿提托康波，但到了2020-21年球季，他只打了36場，上季也僅出賽40場，直接造就湖人戰績欠佳結局。

儘管安東尼戴維斯「難得」在今年夏天提前進入自主訓練期，甚至也打了兩場熱身賽，卻在最後一場熱身賽又告受傷缺席，不過湖人總教練漢姆很清楚，湖人想要重回季後賽球隊行列，一眉哥的狀況與心態相當重要，早早就宣示他是湖人最重要球員了。