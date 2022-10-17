10月13日起入境「0＋7」，交通部統計至今年年底，各航空公司已規劃每周飛航1107班，較10月份增班約8成，並達疫情前2019年約4成航班數，其中日本航線增幅最大，由每周104班增至312班；東南亞次之，由每周248班增至383班。

交通部今（17）日赴立法院交通委員會專題報告「疫後機場營運發展策略及航空運量、國際航點開放評估」，根據交通部統計，由於各國解封，國籍航空公司陸續增班、增點，至今年年底，各航空公司已規劃每周飛航1107班，較10月份增班約8成，並達疫情前2019年約4成航班數；其中日本因大幅放寬入境檢疫規定，且是國人喜愛的旅遊地點，因此日本航線增幅最大，由每周104班增至312班；東南亞次之，由每周248班增至383班；其餘航線亦持續增班。

另復飛或新闢航點包含金浦、釜山、濟州、仙台、亞庇、長灘島、公主港、峴港、慕尼黑及米蘭等航點；至澳門、泰微笑、全亞洲、馬亞洲等4家外籍航空公司已規劃於11、12月復飛，其餘江原、真航空、德威、濟州、泰亞洲、菲亞洲、汶萊皇家、馬印、泰獅子、巴澤等多家航空公司亦表達有望於年底或明年初復飛。

至於受到疫情影響而雪崩的航空客源，何時才能回到疫情前水準？根據交通部資料，國際及兩岸航線客運量2020年約878萬人、2021年約101萬人，分別僅是疫情前2019年約5928萬人的15％及2％，國際航空運輸協會IATA並預測約需至2024年方能達到2019年航空運量水準。交通部樂觀預估2022年國際航線客運量約595萬人次，約2019年10％，2023年或可達2397萬人次，約2019年40％。不過交通部也強調，目前各國邊境管制政策不一，且各國際機場軟硬體服務能量尚待回復，航空運量恢復趨勢，仍須視國際疫情發展狀況及各國航空產業復甦狀況觀之。