貝德擊出兩分全壘打。（MLB臉書）

今年分區系列賽只剩最後一組還未決出勝負，守護者17日在主場打關門戰，碰上洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole）撐滿7局，牛棚這次沒有爆掉，洋基4比2贏得背水一戰，以2勝2負將比賽帶回紐約準備進行G5生死戰。洋基至今兩場勝利都是由寇爾領軍拿下。

守護者先發投手是輸掉系列賽首戰的昆崔爾（Cal Quantrill），他首局先被雷佐（Anthony Rizzo）安打拿走1分，第2局遭到貝德（Harrison Bader）轟出兩分炮，這是貝德今年季後賽的第3轟。

第3局守護者拉米瑞茲（José Ramírez）在兩出局時擊出左外野高飛球，外野手希克斯（Aaron Hicks）本可以輕鬆接下，沒想到三壘手唐納森（Josh Donaldson）一路跟球追到外野防區，還飛撲接球失敗，球落地形成烏龍安打！守護者賺到1分，同時拉米瑞茲太貪心想跑二壘，被希克斯回傳解決。

守護者奈勒（Josh Naylor）第4局陽春全壘打追到1分差距，但是第6局又被洋基賈吉（Aaron Judge）內野安打，最後史坦頓（Giancarlo Stanton）高飛犧牲打添了保險分。

寇爾7局失2分，用掉110球送出8張老K，隨即由終結者荷莫斯（Clay Holmes）接手，三振掉強棒羅薩里歐（Amed Rosario）與拉米瑞茲。9局下半派羅塔（Wandy Peralta）登板讓守護者三上三下，「海綿寶寶」岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）內滾出局，沒能再演奇蹟。