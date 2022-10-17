為填補本國勞動力不足，以及國人不願投入部分勞動性質的情況，我國自東南亞各國引進大量外籍移工，然而引進的同時也有許多失聯移工的問題。勞動部表示，勞動部已擬具「就業服務法」部分條文修正草案提高現行裁罰，例如從每案裁罰提高為依非法僱用人數每人處最高75萬元罰鍰等，上開修正法案已報行政院審議中。

根據勞動部截至今年8月底統計，全國外籍移工(產業與社福)人數計70萬4655人，其中以越南籍24萬9181人居冠，其次依序為印尼24萬509人、菲律賓14萬9941人、泰國6萬5019人。

立法院衛環委員會邀請勞動部部長列席報告業務概況，並備質詢。

民進黨立委莊競程表示，引進移工是為了填補本國勞動力不足，以及國人不願投入部分勞動性質的情況，面對部分勞動市場希望大量引進移工，但同時台灣又有7.5萬名失聯移工，勞動部應加強改善。

勞動部長許銘春回應，疫情下邊境管制措施讓移工進不來，也導致失聯移工大為增加，其中薪資是主要問題之一，但隨著今年2月15日恢復移工引進，目前已引進13萬名移工，包含11萬名產業移工和1.5萬多位社福移工，其中也將社福移工薪資提高到2萬元，缺工問題會隨著提高薪資和恢復移工引進而解決，勞動部會和查緝、遣返的主管機關移民署共同加強處理。

為有效嚇阻並嚴懲非法僱用及非法媒介行為，勞動部已擬具就業服務法部分條文修正草案，加重處罰非法雇主，由現行依每案裁罰，提高為依非法僱用人數每人處15萬元至75萬元罰鍰。

另提高非法媒介者罰則，由現行每案10萬元至50萬元罰鍰，提高為依非法媒介每人處30萬元至150萬元罰鍰，5年內再違反者則提高為5年以下有期徒刑、拘役或併科240萬元以下罰金，上開修正法案已報行政院審議中。

莊競程說，罰則都不算輕，但卻起不了太大作用，應強化合法移工勞動條件和聘僱模式等，才能有效改善；另外過去也有移工透過怠工來強迫雇主同意轉換雇主，去年1到8月已有2400位社福移工轉換到廠工，比前年多了快10倍。

許銘春說，按規定社福移工應該優先轉換到同樣類型的工作，經過3次轉換不成功才能轉換出去，從過去一年2000多人到後來一年只剩500多人，顯見這樣的措施已經有效降低社福移工轉到廠工的情況。