警方正要巡邏時，遭到一旁曾男乘坐計程車攔停求助。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄日前凌晨警方正準備巡邏時，有一輛計程車突然開到警車旁，後座乘客25歲曾姓男子搖下車窗向員警求救，稱自己4歲女兒稍突然發高燒，情況危急擔心路途耽誤，需要警方幫忙，警方一聽直接鳴笛開道護送曾男到醫院，讓原本10多分鐘的車程縮短至不到5分鐘，事後曾男也致電對警方表達感激之情。

14日凌晨3時許，新興分局員警駕駛巡邏車從分局前中山、中正路口右轉出發，準備巡邏時，突然有一輛計程車開到巡邏車旁邊，車內後座曾男急忙搖下車窗，並緊張得向員警不斷揮手並大聲說向員警說：「女兒凌晨突然發高燒，意識不清楚！｣，向員警請求鳴笛開道協助。

員警見車內後座女童倒在母親懷中，一動也不動，情況相當危急，員警立即鳴笛開道，一路上闖過數個紅燈，而後方曾男乘坐的計程車也緊追在後，不到5分鐘的時間，順利抵達高醫醫院，母親立刻抱起女童衝進急診室救治。

據了解，曾男稱4歲女兒從白天就有點感冒身體不舒服，早上雖然有去醫院看醫生，但半夜時女兒卻突然發高燒，曾家3人趕緊攔停一輛計程車送女兒到高醫檢查，去醫院途中女兒病況也更加嚴重，此時發現前方有巡邏車，情急之下才會請求員警幫忙。

原本10多分鐘的路程經過員警開道神救援下，僅耗時不到5分鐘便到醫院，事後曾男下午致電到派出所，表示女兒經治療後目前情況已經穩定下來了，不斷感激當時協助開道的員警。