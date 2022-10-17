對於現代科學無法證實的神祕事物，如鬼怪、鬼神，有些人鐵齒不信，也有人覺得寧可信其有，《旺好運》運勢專欄指出生肖兔、生肖龍、生肖蛇、生肖豬都很相信鬼神的存在，都保持著一顆敬畏之心，認為任何事都自有天意，不可做出違背的事情。

▍生肖兔

生肖兔的人平常對於超能力、靈感、非科學範圍的事物就有強烈好奇心，甚至到了迷信的程度，鑽研這些神秘信仰讓他們覺得很有趣不會疲憊。

▍生肖龍

生肖龍的人覺得寧可信其有，對怪力亂神一直保持著敬畏的心，而且認為許多事命中注定自有天意，不可為了得到好處而做出為非作歹的事情。

▍生肖蛇

生肖蛇的人個性敏感多疑，非常相信怪力亂神的存在，他們也往往是在生活不順遂感到疲累時，到廟裡燒香拜拜或找人算命、占卜的常客。

▍生肖豬

生肖豬的人有不少體質敏感者，容易看見或是被不乾淨的東西干擾，他們在親身經歷過後就會非常確信，世界上有人類無可避免和控制的存在，帶來一定的影響力。