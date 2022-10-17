中共20大開幕，國民黨立委李貴敏《國政急診室》網路節目中邀請淡大陸研所教授趙春山談兩岸局勢。趙春山指出，中共20大後，可預期的是，該硬的時候會更硬，該軟的時候也會更軟，在反獨方面肯定更硬，而在促統方面也會更軟，雖然無法預測中國大陸何時攤牌，但攤牌時刻肯定越來越近，不會再讓現狀一直維持下去。

對於軟硬手法，趙強調，例如主張台獨者的名單的逐步公開，以前不管，還容忍台獨份子和親屬在大陸賺錢；以後肯定不再容忍，會採取更硬的態度。反之，對於贊成統一的民眾則會提供優惠，例如國民待遇。換言之，不再一視同仁，而是越來越強調差別化，所以現狀恐怕難以繼續維持。

趙春深分析，一如習近平過往曾説過，分裂不能成為統一的障礙，也不能成為獨立的藉口。所以，當中共往第二個百年目標走，台灣問題不可能原地踏步，中共的目標會放在同步前進、相向而行。因此，現狀就會改變。趙認為，中國大陸勢將提出統一方案，而美國基於其國家利益也有其長期規劃。無論如何，2024年台灣不管誰當選，對此都不能沒有準備。

李貴敏則指出，眼看中美貿易戰將升級到科技戰，台灣能運作的彈性空間越來越小，偏偏看不到政府官員有任何因應，令人匪夷所思。因為一旦科技戰發動，雙方堅壁清野，台灣能夠承受喪失大陸市場的後果嗎？還有辦法在窄縫中求生存嗎？政府不能凡事政治掛帥，一點都沒考慮產業命脈維繫的全球性危機。

至於外界關心中國大陸可能動武時間點為何？趙春山認為並沒有所謂時間表，畢竟連美國都可以搞戰略模糊，大陸自然也可以保持彈性。只是20大以後，中共一定會把統一的問題擺在議程上，所以說統一會有議程表，而不是有時間表。

趙也提醒，相較於台灣比較把注意集中在中共對台政策會有什麼變化上，更需注意習近平是把對台政策放在中國的發展、放在所謂中華民族偉大復興的戰略高度來看待。所以思考20大之後的變局，要同時思考中共對台政策、中美關係與中共發展三個面向上。台灣可以在這三個方面找到機會，當然這三方面的變化也會帶給台灣很多的挑戰，必須特別留意。