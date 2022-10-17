座談會吸引不少上班族與學生的年輕人到場聆聽。（梁勝欽提供）

為了呈現年輕世代的選舉理念，新莊在地刊物《新莊騷》總召梁勝欽特別在選前倒數時刻，打破政黨隔閡，邀請本屆參與新莊區市議員的候選人一同參加跨黨派交流座談，希望透過這些「年輕後浪」的熱誠，大聲喊出新莊的未來。

新北市新莊區人口突破42萬人大關，在今年的九合一地方選舉當中，也首度從原本的第2選區中被劃分出來，成為獨立的單一選區，更造成參選大爆炸的情況，共有18位候選人登記參選，其中也包含多名年輕新血，要與老將一較長短。

為了讓年輕的政治新血，可以有不同於過去的政治新氣象，《新莊騷》總召梁勝欽特別在上周五晚間，舉辦了一場不分立場、不抹黑、不攻訐的跨黨派交流座談會，邀請了戴湘儀、翁震州、林秉宥、吳香君、陳世軒、郭岱軒、何語蓉等7位平均年齡僅30多歲的年輕政治新血，暢談政治理念、進行政見交流。

梁勝欽表示，希望透過這場「後浪發聲：新莊青年參政座談會」實體論壇，呈現年輕世代的選舉理念，讓想為地方盡一份力的人都能友善串聯，形成共好局面。

梁勝欽指出，這群青年所吸引的是25至40歲、更熟悉網路習性與多元資訊的年輕族群，該如何獲得他們的主動關注，便成了新世代候選人的行銷重點。「青年參政，後浪發聲」，也讓青年影響力從此刻開始，可以嗅見台灣政治文化的轉變，以及接班世代勇於改革的信念。

當晚座談會先以饒富趣味的快問快答，評比誰是新莊冷知識王，再請候選人以交通、住房、社福、文化等四大議題，零距離介紹自己的重點政見，下半場則為直球對決的現場互動提問，吸引不少包含上班族與學生的年輕人到場聆聽。

另外，許多在地單位如新莊高中、輔仁大學、新莊社區大學、塭仔圳在地服務與發展協會、爛泥發芽音樂季團隊、滑板協會理事等，也皆前來參與積極提問，呈現出不同以往的選舉活動風貌。

「長江後浪推前浪」，這股在新莊日漸凝聚的氣勢，不僅能累積在地革新的潛力，也可以突破傳統窠臼，打造屬於新世代的政治氛圍，為台灣現今的負面選舉文化帶來新氣象。