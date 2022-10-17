晶圓代工龍頭台積電股價跌跌不休，今一度慘摔15.5元、觸及396.5元，再度跌破400元重要關卡。值得關注的是，台積電股東人數反而持創新高，至10月14日股東人數達147萬人，比去年底91.6萬多了55.4萬人。不少散戶逢低承接台積電，不過有網友分享一篇分析文章，指出台積電還有百元下跌空間，不宜在此時進場接刀，貼文一出引發網友熱烈討論。

有網友在PTT發文指出，有分析師警告台積電股價恐失守300元大關，原因在於美國認為半導體過於依賴台灣，美國未來會強化積極本土半導體、並強化韓國地位，台積電將面臨全球政經霸主的強烈挑戰。原PO認為這段分析相當中肯，並提醒台積電與台股指數連動深，最壞情況是當台積電若還有100元以上的潛在下跌空間，對應台股貢獻跌點大約850點，「未來大盤大家自己有心理準備」。

貼文一出不少網友表示認同，「半導體未來已無成長空間，就算不跌也難漲了」、「今年大盤、台積電都一定會打到10年線，一堆人死都不信」、「人多地方不要去，以前台積電300元以下股東人數就還好」、「主要是美國爸爸開始翻臉惹，台GG不敢造次」、「台灣很會製造，但是會設計的還很少」。

但也有網友持反對意見「現在才講都是馬後炮，真正的高手688元時就說只值300元了」、「應該不會這麼慘，688-400，已經下跌40%了」、「未來沒成長空間各國邀設廠？」、「反正現在買股都是分批買就對了，自認見底ALL IN都很慘」。

分析師何基鼎接受ETtoday新聞雲訪問時則表示，台積電短期股價下跌容易、上漲難，也看不到落底訊號。他認為買台積電不如投資美國兩年期公債，因為從殖利率來看，台積電大約2.75%左右，但美國兩年期公債殖利率上看4%，若下個月美國聯準會再升息，兩年期美國公債殖利率就可能到5%，在此情況下，台積電繼續破底的機率仍相當大。