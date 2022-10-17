中共二十大16日在北京開幕，位於非洲中部的剛果民主共和國在同一周舉辦主題活動，回顧過去50年兩國之間的關係，展望未來的雙贏合作。然而，中國企業擁有該國近70％的礦業資產，剛果政府正力圖對外招商引資，美國也對當地礦產展現興趣，剛果成為美中之間進行較量的角力場。

法廣報導，剛果展開題為「中剛50年友誼與合作，展望雙贏夥伴關係」的活動。在所有的公開演講中，中國和剛果政府代表都稱讚兩國之間的關係。同時，在金夏沙，許多人認為與中國的夥伴關係可以更佳。

在政治層面，剛果副外長阿沃托（Samuel Adubango Awotho）對中國作為聯合國安理會常任理事國的期待略多一些。他表示，希望中國在某些領域代表剛果在世界上發聲，使剛果人民的聲音被聽到。

剛中友好協會祕書長則提出，必須避免雙贏原則只讓精英們受益，好處必須能夠下放，直達最底層。剛果一名參議員更表示，期待中國實施以加工業為主的技術轉移。

報導還注意到，在不同的交流中，兩國政府都深信雙方的合作應超出採礦業，發展製造工業等其它領域，不過，這一目標尚未實現。

剛果礦業商會指出，中國企業擁有該國近70％的礦業資產。剛果礦業部長卡蘭巴伊（Antoinette N'Samba Kalambayi）10月初在法國巴黎出席一場高層經濟論壇時，就呼籲歐洲人參與剛果的採礦業。

美國高層人士近期多次訪問金夏沙，華府如今也對剛果的採礦業感興趣，尤其是對銅和鈷。法國國際關係學院（IFRI）非洲中心研究員維爾庫倫（Thierry Vircoulon）在接受法廣採訪時指出，美中之間正在進行真正的較量。