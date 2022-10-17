啦啦隊女神林襄因外型甜美以及E罩杯的傲人身材，一直深受粉絲的關注，近來她則加入超夯實境《全明星運動會》擔任黃隊經理，成為賽場上的最正「嬌」點，不過最新一集突然有正妹現身送飲料，迅速讓PTT留言區被灌爆，而女神的身分也被起底，竟是彰化縣議長的特助，名字叫作寧寧，私下還是超辣網紅。

在最新一集的《全明星運動會》中，正妹寧寧僅現身1分鐘的時間，不過她的水汪汪大眼和白皙肌膚很受觀眾注意，PTT鄉民紛紛喊道：「太正了」、「林襄勁敵出現了」、「別比賽了！我要看特助」、「本集重點特助」，鄉民還神出社群帳戶。

寧寧猛誇站在林襄旁邊，讓她身材變更大隻。(圖/寧寧 FB)

據了解，正妹寧寧的真實身分是一名百萬網紅，光FB就有破300萬人追蹤，也常在社群PO美照及影片跟粉絲互動，展現親民大方的一面，而參加完《全明星運動會》後，寧寧PO出和樂天女孩林襄的雙姝合照，猛誇對方：「在襄旁邊我變大隻惹，真襄！！」，並不忘附上6顆愛心，足見內心小粉絲般的激動情緒。

寧寧貼出和《全明星運動會》錢薇娟(左1)、江宏傑(右2)、郭泓志(右1)的合照，被網友誇變得很小隻。(圖/寧寧 FB)

另一方面，寧寧也PO出和《全明星》江宏傑、錢薇娟、郭泓志的合照，她換上運動時的休閒打扮，興奮喊出：「這組合厲害了！！好榮幸與三大國手合照」，不少人就注意到，身形高䠷的寧寧站在國手身旁，顯得十分小鳥依人，直喊：「難得站在這邊變小隻，國手們人高馬大的」、「跟郭泓志合照耶！」、「夢幻組合」。