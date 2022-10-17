桃園市的市立泳池與南門市民活動中心，昨（16）日被國民黨議員詹江村爆出下雨時會漏水。對此，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清痛批桃園市長鄭文燦的市府團隊，把人民的血汗錢當成垃圾，要求給予合理解釋。

鄭寶清今於臉書表示，前陣子桃園八德國民運動中心羽球館天花板崩塌事件成為國際醜聞，昨又被爆出位於桃園區的市立泳池與活動中心下雨漏水，而且還不只一處，讓公設外面下大雨、裡頭下小雨。

在鄭寶清看來， 鄭文燦成日帶著小弟、桃園市長候選人鄭運鵬跑選舉場合， 還口口聲聲說桃園是座幸福城市，但卻出現如此誇張的工程弊端，實為怠忽職守，「是把人民辛苦賺的納稅血汗錢當作垃圾嗎？」

「在此要求鄭文燦市府團隊給予市民一個合理的解釋！」鄭寶清說，除此之外，他也要求檢調全面徹查這麼多的公共工程爛建設，包括他已提告的八德國民運動中心天花板崩塌背信、詐欺、圖利、瀆職弊案。