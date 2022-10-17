桃活動中心大漏水 鄭寶清斥鄭文燦怠忽職守

桃園區南門市民活動中心天花板大雨後如瀑布般漏水不止，無黨籍市長候選人鄭寶清17日感嘆桃園公共工程造價昂貴，問題仍層出不窮，怒斥桃園市長鄭文燦怠忽職守，成日帶著小弟鄭運鵬跑助選場合，質疑日前曾狀告八德國民運動中心工程有圖利、瀆職之嫌，檢調單位到底約談偵辦了嗎？

鄭寶清說，前陣子桃園八德國民運動中心羽球館天花板崩塌事件成為國際醜聞，昨日又遭市議員詹江村雙重爆料，不但桃園區南門市民活動中心天花板被發現如瀑布般漏水不止，桃園區的市立泳池也因下雨漏水，而且還不止一處，讓公設「外面下大雨，裡頭下小雨」。

鄭寶清感嘆，如此昂貴價格打造的公共建設竟漏洞百出，斥鄭文燦怠忽職守，成日帶著小弟鄭運鵬跑助選場合，還口口聲聲說桃園是座幸福得城市，導致桃園竟然出現如此誇張的工程弊端，是把人民辛苦賺的納稅血汗錢當作垃圾嗎？

鄭寶清除要求鄭文燦市府團隊給予市民一個合理的解釋，也呼籲檢調全面徹查這麼多的公共工程爛建設，包括他已提告的八德國民運動中心天花板崩塌背信、詐欺、圖利、瀆職弊案，「檢調單位到底約談偵辦了嗎？」