年底九合一選戰只剩最後40天，論文是此次選戰重大變數。繼民眾黨前立委蔡壁如因論文被判抄襲而請辭後，同黨新北市美女議員候選人王如意也自爆，有人要打其論文涉抄，這讓資深媒體人韋安狠酸，民進黨連王如意的論文都打，其在北台灣的選情「可能已退縮至議員選舉了」！

長相亮麗的王如意昨（16）日發文指出，約2、3個月前接獲民眾黨新北市黨部主委楊博宇的電話，指有人要打她的論文涉及抄襲，而她「心裡坦蕩蕩，自認為論文沒有抄襲」，因此一直沒有當作一回事。而近期接受親綠電視台就蔡壁如與自己的論文等議題採訪後，發現內容遭斷章取義，讓王痛批，這根本就是「毒家」採訪！

對於王如意的論文遭人檢舉一事，韋安今發文除驚呼「急了！連她的論文也打？」更狠酸「從市長等級，打到議員等級」，並且推測，民進黨在北、桃、竹的選情，可能已從市長防線，退縮到議員選舉了。