新北市樹林區保安市場近期整建開幕，未料昨日連日大雨後，卻出現積淹水狀況，新北市議員參選人卓冠廷在臉書批評，保安市場改建耗費1億元，開幕僅12天卻淹水，不少店家也直搖頭太誇張。對此，市場處回應，保安市場屬於開放式攤集區，因周邊公園側溝排水不及，導致溢流至市場，當下已將積水抽乾。

卓冠廷指出，他近期才去樹林保安市場跟攤商和民眾打招呼，當時就有遇到攤商反應稍微漏水的情況，尼莎雨勢持續不斷，新北市長侯友宜當作重大政績宣傳的保安市場，卻在昨天淹水，但當時樹林的24小時降雨量，還不到汐止淹水時的三分之一。

卓冠廷批評，侯友宜在新北執政12年，鴨霸執政，打壓議員，打壓監督，花了1億500萬元改建保安市場，卻發生淹水狀況，令店家相當無奈。

市場處回應，保安市場是開放式攤集區，因公園側水溝排水不及溢流至市場，當下已將市場積水抽乾，今日將會同公所釐清排水不通原因。