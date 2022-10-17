美媒《彭博》報導宣稱，有卸任官員提出極端主張，若台灣被中國佔領，美方會摧毀台積電設施，並撤走工程師。對此，國民黨委員溫玉霞今天（17日）在立法院就此提質詢經濟部，經濟部次長陳正祺強調，「這只是少數評論員的看法，不是事實」、「沒有人講要毀壞台積電」。

立法院今天邀請經濟部次長陳正祺、外交部次長俞大㵢、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮等人舉行外交國防、經濟委員會聯席會議，就「修正世界貿易組織(WTO)入會議定書附錄一之『台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域服務業特定承諾表』」案進行審查。

國民黨立委溫玉霞質詢提到，美國國務卿布林肯曾說絕不能將台積電落入中共手中，《彭博》也評論說如果中共犯台，美方首先要毀掉台積電，並把所有高級工程人員運送至美國，請問經濟部「護國神山」台積電若搬到美國，經濟部的立場是什麼？陳正祺回應，我方與美國有非常持續的溝通管道，《彭博》的報導只是少數美國評論員的看法，《彭博》的報導最後也提到，美國事實上並沒有毀掉台積電的政策，維護雙方安全、台海和平才是雙方的共識，強調只是少數評論員的看法，經濟部對此尊重，但不是事實。

陳正祺表示，台積電的成就當然讓台灣佔有國際上供應鏈的關鍵地位，「但沒有人講要毀壞它」。

溫玉霞追問，日前連台積電創辦人張忠謀董事長都曾說，若是爆發戰爭，台積電一定會被毀滅。另外，德國媒體也報導，台積電要搬去德國設廠，甚至經濟部的發言人還說是為了提升德國和歐盟的研發能力和產能，質疑自己都顧不好了，還要去提升別國。

陳正祺說明，台積電未來在台灣的投資至少2000億，所以台積電基於全球布局的考量，做最好的商業化利用，業者自己的整體評估，經濟部對此尊重。但是，一定會把最先進的製程留在台灣。