8年前在台北市大同警分局建成派出所擔任員警的林長玲、蔡志偉查獲非法外籍移工時，勒索財物後縱放，最高法院駁回上訴，斥責2人損害警察風紀至鉅，影響人民對公權力之信賴，依違背職務收受賄賂罪將林長玲及蔡志偉各重判9年2月及8年定讞。

林長玲在2012年至2014年間，於台北火車站附近，查獲逃逸外籍移工時時，未將逃逸外勞移送移民署，而收受或要求該等逃逸外勞給予賄賂，包括現金、黃金項鍊，共計7萬9000元後，將被查獲之逃逸外勞縱放共6次。

林長玲、蔡志偉共同分別在2014年查獲逃逸外勞時，未將逃逸外勞移送移民署，而收受該等逃逸外勞給予之賄賂，現金3萬3000元後，將被查獲之逃逸外勞縱放2次。

高院更一審審酌林長玲從事警察工作長達21年之久，理應知悉賄賂是嚴重觸法行為，他一度坦承全部犯行及繳回全部犯罪所得，卻又翻異前詞，拖延訴訟及浪費司法資源，犯後態度不佳，且蔡男也對犯行毫無悔意，各判刑9年2月及8年，上訴後，最高法院駁回確定。