宣傳農藥廢容器回收觀念，新北市環保局18日將在深坑區農會超市門口辦理「點石成金回收讚 資源回收宣導活動」，只要攜帶3個以上資源回收物到活動現場，即可限量兌換各種環保生活好物，並加碼以1公斤的廢農藥容器兌換10公斤肥料，數量有限換完為止。

環保局說明，農藥成分中含有毒物質，使用後的農藥空瓶若隨意丟棄或與其他廢塑膠容器混合回收，會對環境生態造成嚴重影響，因此廢農藥容器回收前，應以清水反覆沖洗3次，避免農藥殘留，沖洗液則可倒入農藥噴灑器中再利用，而農藥廢容器應與其它資源回收物分開回收，避免造成二次污染。

環保局表示，為暢通回收管道，並加強民眾對於廢農藥容器正確分類回收觀念，18日於深坑區辦理的「點石成金回收讚 資源回收宣導活動」，活動時段民眾除攜帶3個以上資源回收物(如玻璃瓶、寶特瓶、鐵鋁罐、紙杯及塑膠飲料杯等)，可限量兌換環保衛生紙、水晶肥皂等實用環保生活好物外，更加碼回收廢農藥容器，攜帶1公斤廢農藥容器，即可兌換10公斤有機質肥料，肥料贈品共300公斤，希望藉由活動建立廢農藥容器的正確回收觀念。

環保局呼籲，請民眾持續做好資源回收，若遇到不確定該如何丟棄的物品，可上「回收物品易查通」網站查詢，落實正確回收、讓資源正確被再利用。