行政院蘇貞昌院長頒獎表揚桃園市政府秘書處，秘書處長顏子傑及該處同仁與蘇院長共同合影。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府秘書處長顏子傑代表本屆獲獎機關致詞。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府團隊連續19年都獲得金檔獎肯定，祕書處長顏子傑感謝檔案局、所有評獎委員，且特別要獻給所有第一線的檔管人員，有他們的默默耕耘，檔案管理才能有今日的成果，期待桃園市在未來的每一年，都能夠站上金檔獎的舞台，為我國檔案管理發展盡一份心力。

顏子傑說，桃園市政府一向最支持國發會檔案局辦理的金檔獎和金質獎，不僅年年都推派機關參獎，過去19年也連年獲獎，未來市府的檔案管理、庫房建置及人員訓練等，都會持續秉持金檔獎精神，讓檔案管理這門專業，在地方政府的發展可以越來越好。

顏子傑指出，桃園市長鄭文燦非常重視檔案管理業務，每年市政府都會編列預算辦理內部初評和參獎輔導工作。此外，每年也會頒發獎金鼓勵市府優秀的檔管機關同仁，希望給默默付出的檔管尖兵最大鼓勵。

顏子傑也提及，鄭文燦早在2年前就提出，地方政府應比照中央，將檔案管理統一規畫，做最佳化且有效率的整理，希望可以在桃園市建立全台灣第一個地方政府檔案管理中心，整合全府檔案，未來市民申請檔案閱覽也將更便利。他補充，興建檔案管理中心需要中央政府預算支持，雖然艱辛，目前也已經展開步伐，開始進行規畫，期盼在不久的將來，第一個地方政府檔管中心可以應運而生，持續促進桃園檔案管理效能及落實檔案應用精神。

顏子傑也說，祕書處秉持「典藏檔案，鑑往知來」的精神，過去持續輔導府內各機關進行檔案考評作業，並協助檔案管理過程優化，近年也針對新進的檔管人員需要的檔案管理或公文處理知識，製作兩支生動活潑的教學動畫影片《檔管最前線》及《檔管更前線》，協助公務同仁快速了解檔案管理所需知識，影片完成上線後，獲得很大迴響。

顏子傑也提及，桃園是國門之都，大力推動檔案應用國際化，2019年與美國在台協會合作，在《台灣關係法》40周年時，集結桃園與美國相關文獻資料辦理展覽，也在2021年與日本台灣交流協會共同舉辦國際城市交流檔案展，讓市民朋友更了解桃園與美國、桃園與日本的城市交流過程及檔案歷史，讓檔案保存及公開展示，成為城市交流的一部分。他也期盼，未來國發會檔案局能夠提供桃園市檔案管理更多協助與支持，共同再創檔管業務新風貌。