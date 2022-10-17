金鐘視后劉瑞琪（左）以《苦瓜》角逐最佳女演員，右為黃瀞怡（小薰）。（台北市電影委員會提供）

影委會饒紫娟總監（左二）、金片子大賽評審（左起）比爾賈、吳明憲、曾英庭。（台北市電影委員會提供）

影委會饒紫娟總監（左起）、金片子大賽評審夏紹虞、鄭芬芬、柯孟融合照。（台北市電影委員會提供）

2022金片子大賽於17日公布入圍名單，本屆參賽短片充分展現「想像自由×創意遨遊」之精神，即便在疫情的影響下仍有多達294件作品參賽報名。參賽作品以劇情片為大宗，另有39部紀錄片及動畫片45部，本屆參賽動畫片相較往年大幅增加，創下近年新高，歷經評審會議，最終共有19部一般獎、4部特別獎，以及30名個人獎項脫穎而出入圍，共同角逐總獎金100萬元。

本屆評審團邀請到威秀影城董事長，同時也是入圍本屆金馬獎2項大獎的《罪後真相》監製吳明憲、以電影《咒》入圍金馬獎13項大獎的導演柯孟融、以《不想一個人》獲得台北電影節最佳攝影獎的夏紹虞、以《查無此心》入圍金馬最佳新導演曾英庭、金曲獎導演比爾賈、《做工的人》金鐘導演鄭芬芬組成專業評審團，並於決審會議加入以《華燈初上》入圍今年金鐘獎視后的林心如。

本屆參賽作品囊括多元題材，亦有許多知名影人參與演出，如金鐘視后劉瑞琪出演《苦瓜》提名最佳女演員，金鐘迷你女配黃瀞怡（小薰）則飾演桀驁不馴的女兒；《角頭》系列億萬票房男星吳震亞在《兄弟之間》展現好身手入圍最佳男演員；資深藝術家林鉅在《大雨無久落》中以父親角色入圍最佳男演員。此外，金鐘視帝屈中恆、台北電影獎最佳女配角百白、北影非常新人洪毓璟與胡智強、演員周厚安、謝沛恩等，皆在本屆參賽作品中展現精湛演技。

擔任《孤味》、《罪後真相》等多部電影監製的吳明憲表示在評選過程中，有很多短片在概念的呈現、拍攝手法與表演上都具有發展長片的潛力，這些作品未來都會是發展更多機會的參考，並舉例：「《孤味》我就是看到許承傑導演非常成熟的一

「2022金片子大賽」入圍影展將於11月5日至14日在台北市電影委員會YouTube頻道線上播出，影展期間舉辦「觀眾票選獎」活動，獲選作品將獲得由正成集團提供的最新GoPro HERO 11 Black（單價1萬7500元），而觀眾只要收看影片後至「金片子大賽」臉書粉絲專頁投下神聖的1票，也能有機會抽中GoPro HERO 11 Black（共3名）。