橫行雙北市的白嫖惡狼李哲維，涉嫌透過應召站找高檔日韓籍應召女性交易，以大量假鈔混充真鈔，再持空氣槍脅迫應召女，搶走金項鍊及護照、手機等財物，案發後他遭10萬元交保，去年他遭判囚7年定讞後，未到案執行，台北地方法院裁定沒入10萬交保金。可抗告。

38歲李姓男子在2018年初，利用應召女子擔心違法性交易不敢報警心態，在大台北地區專挑外籍應召女，付假鈔騙色，再假冒警察或持槍恐嚇，洗劫財物。

2018年1月9日，李騎車到台北市大直的汽車旅館，等林姓馬伕載送韓籍女子前往從事性交易，女子抵達後談妥2小時新台幣3萬元價碼，李先付真鈔5000元，佯稱外出領錢，回房後以假鈔2萬5000元混充真鈔交給韓女。

韓女誤以為是真鈔，與李性交易。完事後，李趁她在浴室盥洗，竊取她護照及2支手機，待她清洗完畢，李拿空氣槍搶走韓女脖子上金項鍊，騎車逃離現場。

韓女向旅館櫃檯求助，並告知馬伕，但擔心應召站被警方取締，要求旅館別報警。3天後馬伕在新北市被查獲，才供出日前這起白嫖案。警方發現，當時雙北市色情業者已有多人受害，但都沒報案，警方拘提李到案，並查獲玩具槍。

同年1月22日檢察官讓李男以10萬元交保，他交保金後獲釋放，他所涉的案件，去年7月21日最高法院駁回上訴，依加重強盜罪判刑7年確定，檢察官合法傳喚他未遵期到案接受執行，又拘提無著，檢方聲請沒收保證金，台北地院裁定將他的10萬元保證金沒入。