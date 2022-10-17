波蘭籍現任世界球后思薇雅蒂（Iga Swiatek）在WTA巡迴賽聖地牙哥女網賽單打決賽，以6比3、3比6、6比0擊敗克羅埃西亞薇基奇（Donna Vekic），收下個人本季第8座冠軍及第64勝，都創下WTA巡迴賽9年來最佳成績。

美國名將小威廉絲（Serena Williams）在2013年賽季締造過單季11冠、78勝紀錄後，接下來長達9年沒有其他女將可以再有這樣出色的成績，最好的就是德國可貝兒（Angelique Kerber）在2016年賽季曾打下63勝，不過現在有思薇雅蒂接棒成為新一代女網成績較穩定的好手，生涯在WTA巡迴賽打進決賽幾乎就是勝利保證，總共13次決賽只輸過2次，這兩敗都是力戰三盤才投降。

思薇雅蒂本季8座冠軍有2座是四大賽，分別是法網、美網，還有杜哈、印地安泉、邁阿密、羅馬等4站WTA千分大賽，以及2站WTA 500等級的斯圖加特、聖地牙哥賽事；此外，美國似乎也是思薇雅蒂的幸運地，本季她在美國參加的比賽戰績24勝1敗。

聖地牙哥女網賽決賽，思薇雅蒂在第三盤賞了對手一個「貝果」，是她本季第21次讓對手在一盤比賽中一局未得，是自2000年賽季以來最多的，小威廉絲在2013年全盛賽季，則是送出了25個「貝果」。