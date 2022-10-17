全台農地工廠及未登記工廠污染問題特別嚴重，台南市經濟發展局推出「一般工廠登記線上申辦系統」，民眾可以透過網路輕鬆辦理工廠線上登記作業，另外即將於2023年推出「特定工廠登記-線上申辦系統」，方便民眾快速申請及降低疫情接觸感染風險。

台南市長黃偉哲表示，為免除民眾往返奔波申請，台南市府特建置「一站式整合服務平台」(https://bit.ly/3CSNqwl)方便民眾進行各項業務線上申請，台南市經發局推出「一般工廠登記線上申辦系統」，民眾可上網直接進行工廠登記。

而預計2023年即將上線的「特定工廠登記-線上申辦系統」，服務內容包含特定工廠營運管理金線上繳納及電子公文送達等功能，不只可節省書件往返時間，更可提供多元繳款方式，另外除工廠登記申請之外，目前包含公司登記、商業登記與動產擔保登記亦可進行線上申辦。

台南市經發局長陳凱凌說，未登記工廠申請納管期限已於2022年3月19日截止，截至今年10月5日止，台南計核准納管1446家未登記工廠，核准納管率54%，改善計畫審查通過86家，核准特定工廠758家，目前本局刻正加速審查並輔導廠商補正作業中。

同時再次呼籲業者，如已送申請納管，不論是否核准，最遲應於2023年3月19日前提出工廠改善計畫進行審查，另外如尚未核准納管的業者亦可於期限內提送申請改善計畫，請業者務必把握期限。(記者張雅雲/台南報導)