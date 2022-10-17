氣溫驟降，天氣濕冷，正是大家補元氣、補體力的時機，但因火鍋的油脂含量高，雖然蛋白質很優質，但一不小心就恐體重飆升，營養師提供吃火鍋的3個小技巧，包括選用低脂肉類、少喝湯不吃加工品、多吃蔬菜，讓民眾即使冷天吃鍋，也能吃進健康不煩惱。

營養師張宜婷在其臉書粉專表示，冬天常見的進補湯包括包含麻油雞、薑母鴨、四神湯、燒酒雞、羊肉爐等，很常使用中藥材、藥膳、酒精等等，熬煮優質的蛋白質。

但她也提醒，為了只吃進健康，吃鍋時有3個技巧，第一挑選低脂肉類，例如是雞、鴨的脂肪就會低於牛、豬、羊，「這樣吃起來較不感罪惡感。」

第二，少喝湯不吃加工品：民眾冬天進補時，切忌淺嚐就好，連續喝或是一次喝一大鍋都將是額外的負擔，尤其少點肉丸這類等火鍋料加工食品，以及薑母鴨中的鴨肉丸。

第三則要注意菜肉飯比例，張宜婷表示，補湯通常以肉類、油脂為主，民眾吃火鍋時，常會忘記攝取蔬菜，「整鍋裡面的蛋白質、油脂可能過多、過量，」因此一定要多吃蔬菜，增加纖維、維生素與礦物質的攝取。

張宜婷並提醒，民眾吃火鍋時，常還會點額外的飲料，這些都有熱量，導致進補過程再增不必要的熱量。此外，身體吃得暖暖的，還要有正確的有氧、肌力訓練，進補之餘不擔心變胖，還能更健康。