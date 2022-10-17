迎接老年化社會來臨，台中市政府將昔日市立老人醫院、復健醫院重新規劃整建「台中市立老人復健綜合醫院」BOT案，委由中國醫藥大學興建經營權，17日盛大舉辦動土典禮，市長盧秀燕宣布，該院預估2025年完工啟用，將有1262床綜合性以老人長照為主的醫院，未來將是台中市最大的公立醫院。
台中市政府與中國醫藥大學17日在台中市立老人復健綜合醫院預定地舉行動土典禮，由盧秀燕和中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海共同主持，盧秀燕說，北屯區是台中市最大的行政區，有30萬人口，過去這裏有老人和復健兩家醫院，但因年久失休、設備老舊，市政府經三年籌劃，重新整合整建規劃「台中市立老人復健綜合醫院」，並以BOT案方式由中國醫藥大學獲50年經營權負責興建營運。
蔡長海表示，中國醫藥大學暨醫療體系擁有豐富的醫院興建經營實績，以及優質的醫療與經營團隊，將以病人為中心，規劃最好的軟硬體設備、人才團隊，打造Smart AI Hospital，提供最優質的醫療服務，守護台中市民的健康。衛生局長曾梓展表示，期待這座市立老人復健綜合醫院落成後，讓市民獲得最好的醫療照護資源。
該案基地面積為4.88公頃，中國醫藥大學規劃打造醫養合一的智慧園區，設置具醫學中心品質的區域醫院，以及兩家長期照顧服務機構。醫院設置規模為急性一般病床499床、精神急性一般病床30床、精神慢性一般病床53床，更提供24小時急重症醫療服務。在長照服務方面，將附設綜合式及住宿式長照機構，提供300床長照床及日間照顧60人服務量，其中有30床公費補助床，保障經濟弱勢族群之安養照護，並成立整合性長期照顧團隊，運用科技，提供友善、智慧化的長照服務。
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