台中市政府與中國醫藥大學17日在台中市立老人復健綜合醫院預定地舉行動土典禮。（馮惠宜攝）

台中市政府與財團法人中國醫藥大學於台中市立老人復健綜合醫院預定地舉行動土典禮，由市長盧秀燕與中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海共同主持。（馮惠宜攝）

迎接老年化社會來臨，台中市政府將昔日市立老人醫院、復健醫院重新規劃整建「台中市立老人復健綜合醫院」BOT案，委由中國醫藥大學興建經營權，17日盛大舉辦動土典禮，市長盧秀燕宣布，該院預估2025年完工啟用，將有1262床綜合性以老人長照為主的醫院，未來將是台中市最大的公立醫院。

台中市政府與中國醫藥大學17日在台中市立老人復健綜合醫院預定地舉行動土典禮，由盧秀燕和中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海共同主持，盧秀燕說，北屯區是台中市最大的行政區，有30萬人口，過去這裏有老人和復健兩家醫院，但因年久失休、設備老舊，市政府經三年籌劃，重新整合整建規劃「台中市立老人復健綜合醫院」，並以BOT案方式由中國醫藥大學獲50年經營權負責興建營運。

蔡長海表示，中國醫藥大學暨醫療體系擁有豐富的醫院興建經營實績，以及優質的醫療與經營團隊，將以病人為中心，規劃最好的軟硬體設備、人才團隊，打造Smart AI Hospital，提供最優質的醫療服務，守護台中市民的健康。衛生局長曾梓展表示，期待這座市立老人復健綜合醫院落成後，讓市民獲得最好的醫療照護資源。

該案基地面積為4.88公頃，中國醫藥大學規劃打造醫養合一的智慧園區，設置具醫學中心品質的區域醫院，以及兩家長期照顧服務機構。醫院設置規模為急性一般病床499床、精神急性一般病床30床、精神慢性一般病床53床，更提供24小時急重症醫療服務。在長照服務方面，將附設綜合式及住宿式長照機構，提供300床長照床及日間照顧60人服務量，其中有30床公費補助床，保障經濟弱勢族群之安養照護，並成立整合性長期照顧團隊，運用科技，提供友善、智慧化的長照服務。