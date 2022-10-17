今年9月18日東半部出現規模6.8地震，行政院公告花蓮縣玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉，以及台東縣鹿野鄉、延平鄉、關山鎮、池上鄉及海端鄉為災區範圍。勞動部勞保局表示，因地震災區嚴重受害的被保險人，經受災名冊比對後將給予6個月的保險費補助，因災害致傷病者自治療當日起請領傷病給付。

勞保局表示，針對災區因災害致家庭經濟有嚴重損失的勞保、職保、就保、農保及國保被保險人，將依花蓮縣及台東縣政府所送受災名冊主動比對，給予6個月的保險費補助，民眾不需提出申請。

此外，「災害防救法」提供勞保、職保被保險人傷病給付，於災區因天然災害導致傷病而不能工作，且未能取得原有薪資者，得自治療當日起請領傷病給付，普通傷病給付門診治療即可請領。

依「災害防救法」提供補助部分，災區受災之勞保、職保、就保、農保、國保被保險人自付部分保費免繳，由政府補助；災區內領取政府核發死亡、失蹤、重傷、安遷、住屋受災等受災救助金之勞保、職保、就保、農保、國保被保險人，災後6個月自付部分保險費免繳，由政府補助。

此外，勞工保險、勞工職業災害保險被保險人，於災區因天然災害致傷病不能工作，未能取得原有薪資者，得自治療之日起，向勞保局請領傷病給付。

勞保局指出，勞保局將簡化受災民眾勞保、農保、國保給付及勞工退休金申請手續，並從速核發，農保、國保給付及勞工退休金申請則類推辦理。