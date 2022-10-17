輕颱尼莎來勢洶洶，所帶來的外圍環流造成全台多處出現強降雨，其中新北市各處更釀成災情，新北市長侯友宜昨(16)日下午原定南下展開輔選行程，雖然後來緊急取消返回市府坐鎮，但仍引起綠營的砲轟；對此侯友宜還原昨天的應急措施，表示當時獲報強降雨即將來臨後，隨即取消既定行程趕回市府坐鎮指揮，完全沒有耽誤整個救災的工作。

民進黨新北市議員候選人山田摩衣砲火猛烈，痛批侯友宜去新竹輔選，直到板橋、汐止出現災情後，才願意趕回新北，「不要新北市的，我們也不要」；對此侯友宜指出，其實他全天完整的掌握整個災情的變化，' 當天2點多自己在指揮中心還去看災情。

他說，由於當時是發生零星的路樹倒塌，且都已經順利完成，所以就按照既有行程南下輔選，但後來在整個強降雨快來的時候，就立即取消後面的行程，趕回來坐鎮指揮，完全沒有耽誤救災的整個工作。

侯友宜指出，自己第一個時間不但在強降雨的時候，前往幾處積淹水的地方來了解以外，災情最嚴重、發生土石流的汐止伯爵山莊也連夜去看，趕快讓居民能夠安全、安置好，然後把坡損的傷害降到最低，所以昨天的氣候雖然變遷瞬息萬變，但他完全在指揮中心掌握整個狀況。

至於針對樹林保安市場淹水，民進黨新北市議員候選人卓冠廷則批1億改建的樹林保安市場，開幕12天大淹水，「好好做事情」破功，更指是排水系統出現問題；侯友宜則說，經過市府進一步了解，市場處的工程跟積水無關，市場處會做進一步的說明。