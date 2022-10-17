信義房屋光華一心店店長吳光祐入行23年，今年剛獲頒「高雄市優良不動產經紀人員」。談起帶店10多年的心得，吳光祐認為「同理心比業績更重要」，許多同仁都是7、8年級生，年輕世代不只要賺錢，更在乎工作能否帶來成就感，甚至希望有助於社會，因此，透過帶著同仁做志工、認購滯銷農產品等作法，「沉浸式」培養同仁的「服務力」，也深獲許多消費者信任。

吳光祐民國88年加入信義房屋，因為認同公司「以人為本」、「先義後利」等理念，擔任業務時，總會替客戶想得更前面。例如有一年高雄市下大雨，多處積淹水嚴重，他想起剛成交的一戶透天店面，不知道是否也淹水了？主動前往察看，果然發現地下室積水10多公分，吳光祐趕緊找來抽水機等設備協助排除，讓後來趕到的屋主十分驚訝「怎麼這麼主動？」當信任感建立起來，這位屋主日後有買賣房屋需求，都堅持要由吳光祐協助。

選上店主管後，吳光祐也把這樣的心態分享給分店同仁。他笑說，自己是6年級，帶領的團隊則多半是7、8年級生，年輕人雖然想賺錢，但並不把賺錢視為唯一，通常也期待工作能夠帶來成就感、自我實現，甚至於對社會有幫助。

因此，吳光祐善用信義房屋全台直營的資源，頻繁帶分店同仁參與信義志工活動，例如到雲林古坑的國小，陪伴當地孩童、長輩，或是協助清潔社區等；又如有次，看到照顧弱勢孩童的屏東「善導書院」，因為農產品滯銷，書院收入銳減，吳光祐主動發起鳳梨、果乾認購活動，全分店總共買了20多箱，同仁不只能帶回去分給家人，還可以和社區管理員、客戶分享，成就多張笑臉。

或許是長期「沉浸式」地鼓勵同仁培養同理心、服務力，吳光祐觀察到，許多年輕同仁未必業績第一名，但先義後利的服務精神卻都深獲客戶肯定。有同仁曾在公司內部「門市接待服務稽查」中，拿下95分的全國最高分，也有同仁雨中騎車，看到拋錨的摩托車，主動將雨衣分給陌生騎士使用，還協助把機車推到機車行修理；更有一次，即使只是一個總價200多萬的小案子，同仁因極度渴望協助單親媽媽一圓購屋夢，努力協助與屋主洽談，最後不但順利成交，買賣雙方在過程中互相同理、彼此安慰，「簽約的那一天，買賣雙方竟然互相擁抱，真的是感人的一幕！」

從業20多年，今年獲得官方表揚，吳光祐謙虛說，高雄是個綠地多、發展潛力雄厚的城市，也因為城市發展的機會很多，希望持續和同仁一起在房仲業努力，替更多到這個城市打拚的人，以最好的服務，完成買賣屋的夢想。