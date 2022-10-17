南瀛農產國際行銷公司與開基玉皇宮共同捐贈500箱、共計1萬2500台斤的香蕉給南市社福團體。（張毓翎攝）

台南市南瀛農產國際行銷公司與開基玉皇宮共同捐贈500箱、共計1萬2500台斤的香蕉給南市老人、身心障礙、兒少福利機構及社區照顧等據點，市長黃偉哲17日親贈感謝狀，感謝其善心義舉，開基玉皇宮主委涂大松今天在現場加碼捐贈5萬元，支持台灣優質農產品，並發揮公益精神。

黃偉哲表示，香蕉雖然不是台南主力水果，卻是台灣重要農產品，味道不輸國外出產的，現在香蕉正當季，2周前市府也有購置一批香蕉給學生營養午餐加菜，謝謝開基玉皇宮有這樣的用心，協助捐贈500箱、一箱25台斤香蕉給南市社福團體。

黃偉哲提到，開基玉皇宮經常協助公益慈善活動，包含日前捐贈6萬顆住警器，協助預防災，守護南市弱勢家庭；此外，新冠肺炎疫情期間，還捐贈500萬元的防疫經費給台南市政府，購置防護衣、第一線的醫療器材等，真的要代表市民朋友好好感謝廟方的善行善舉。

涂大松表示，台灣農產品水準及品質佳，每位農民背後都有個家庭仰賴著他們，幫助他們等於幫助這些家庭，廟方秉持玉皇上帝濟度群生的慈悲精神，希望協助台灣農業，增加農民收益；會後，涂大松還宣布加碼5萬元購買香蕉給社福團體。

今天捐贈儀式，黃偉哲頒發感謝狀給開基玉皇宮主委涂大松和南瀛農產國際行銷公司總經理余清永，市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、劉米山以及大新營區6個行政區的區長都到場見證。