大陸晶片業再遭到美國鎖定，最新的制裁禁令不僅讓先進晶片發展受到打擊，就連美籍半導體人才也受到限制，多家國際大廠已決議撤出美籍員工，引起市場震撼，甚至引發大陸晶片業遭到癱瘓，陷入徹底崩潰的擔憂。

綜合外媒報導，美國擴大制裁力道，企業、實體需要取得許可證才能與大陸企業合作，進而出貨技術服務與產品，受影響的範圍包括超級電腦、人工智慧及軍事領域。

此外，衝擊最大的是，這些禁令擴及擁有美國公民身分的半導體人才，未經許可同樣不得與大陸半導體企業與實體有所接觸，引發市場震撼。消息一出，包括設備大廠ASML、Lam Research、Applied Materials和KLA Corporation都已經決定撤出美籍員工，以符合相關規定。

諮詢機構「創新未來中心」聯合創辦人Abishur Prakash直指這是一個很大的轉變，「隨著最近美國的行動更為強勢，雙方的關係已經出現重大改變，沒有辦法回到原來的樣子，已經走上了不歸路。」

此事也引起大陸社群熱烈討論，研究機構Rhodium Group分析師Jordan Schneider在個人推特上分享超過百萬追蹤的時事評論家lidang的看法，直言大陸半導體在此狀況下將陷入癱瘓，徹底崩潰，所有在大陸的美國半導體人才都必須做出抉擇。