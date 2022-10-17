中信金(2891)旗下中信銀持續精進數位金融服務，推出「中小企業數位申貸平臺」，可提供獨資或合夥的微型企業及一般公司戶24小時線上申請，最快2分鐘完成填單。中信銀行同步運用多項專利技術辨識查驗，透過視訊訪查，全程免接觸，減少文件往返及等待會面流程，突破時間、空間等限制，最快2個營業日核貸。

過去中小企業申請貸款，往往面臨文件繁複、傳輸不易以及申貸時間冗長等問題，中信銀行將中小企業申貸流程導入EdgE（End-to-end digitization）專案，從客戶需求檢視申貸流程，透過團隊敏捷開發，打造「中小企業數位申貸平臺」。企業客戶可至中信銀行官網活動網頁留下資料，最快1個營業日之內將有專人聯繫，評估後提供客戶「中小企業數位申貸平臺」連結，此平臺藉由多項專利技術進行辨識查驗，客戶無須親臨分行，即可遠端進行驗證，企業貸款所需檢附的佐證資料，可透過數位上傳功能傳送，減少文書往返時間，最快僅需2分鐘即可完成線上申請作業。

此外，以往企業申請貸款，銀行人員需與客戶預約實地訪查，確保企業營運事實及營運狀況。中信銀行導入遠距視訊、光學字元辨識、臉部辨識、經緯度等技術進行視訊訪查，以光學字元辨識、臉部辨識技術比對線上申貸證件，透過遠距視訊及經緯度技術以確認營運地點及現況。中信銀行視訊訪查之專業技術，可讓銀行及客戶多方參與會議，即時查證場景真實性並留存數位軌跡，若文件齊備，最快2個營業日可核貸，平臺上線一個多月，數位進件已佔整體中小企業進件申貸的30%。