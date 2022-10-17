豐興(2015)周一(10月17日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼再度平盤，鋼筋基價每公噸調漲200元，中止連兩周平盤。型鋼產品基價持續平盤，已連十周持平。日美國際廢鋼盤價上漲，但漲幅均不大，變化未明顯，故豐興本周廢鋼轉平盤。豐興經理莊文哲也提到，鋼筋為反應成本，避免陷損需要適度調漲，而前兩周買盤積極，本周買氣預計持平觀望，但空手買盤應多少會有回補。

回顧上周10月11日盤價，國內廢鋼每公噸調漲300元，終結連3周平盤，鋼筋基價則續平盤。型鋼產品基價也平盤，已連九周持平。

為反應成本，本周豐興鋼筋調漲至每公噸2.02萬元，廢鋼、型鋼持平，廢鋼收購價為每公噸1.09萬元；型鋼產品基價亦持續平盤至2.68萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周上漲，從每公噸375美元下滑至380美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也續漲，從每公噸365美元升至370美元，日美國際盤價上漲，但漲幅均不大。澳洲鐵礦砂則由每公噸98.9美元轉下跌至95.65美元。