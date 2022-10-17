一零四(3130)公布第三季自結財報，單季稅前淨利1.48億元，僅次於今年前兩季，為史上第三高，每股稅前盈餘4.45元。

104人力銀行9月全站工作機會數101.7萬個，再創歷史新高，刊登數的增加，直接反映在營收上，整體一零四第三季營收5.82億元，年增26.58％，營收也創單季新高；營業淨利及稅前淨利分別為1.42億元及1.48億元，分別年增37.27％及40.46％。

累計前三季合併營收為16.54億元，年增22.14％；營業淨利及累計稅前淨利分別為4.41億元及4.59億元，分別年增41.20％及43.18％每股稅前盈餘13.83元。

9月全站工作機會破百萬個，其中，電子資訊／軟體／半導體人才缺口最大，求才月增產業多落在疫後解封大爆發的住宿／餐飲、旅遊／休閒／運動業等民生消費產業。當百萬缺工潮已屬長期現象，企業嘗試以AI自動化解決缺工問題，AI工作機會5年成長72％。