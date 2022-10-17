德國車企BMW集團日前表示，其在英國牛津工廠的MINI電動車型生產活動將於明年結束，並將在明年年底前把該生產線轉移到中國。英媒指出，此舉將對英國新能源汽車產業造成重大打擊。

綜合外媒報導，MINI品牌的新任負責人沃斯特（Stefanie Wurst）表示，由於牛津工廠「沒有為電動汽車做好準備」，下一代純電動車型MINI Aceman將改在中國生產，作為BMW與中國長城汽車合資項目的一部分。

沃斯特表示，該決定與英國「脫歐」後的供應限制無關。但由於牛津工廠必須在同一條生產線上同時生產電動車和燃油車，導致運作效率不高，因此公司決定，牛津工廠自明年起將專注於製造汽油動力的MINI車型。

英國《泰晤士報》報導稱，BMW轉移電動車生產線將是對英國新能源汽車產業雄心的一次「重大打擊」。英國《電訊報》則表示，「引領英國電動汽車革命的希望將」遭遇重大挫折。

MINI原本是一家來自英國的汽車製造商，因此牛津工廠可以說是MINI品牌的故鄉，生產MINI車型已有60多年歷史。1994年BMW收購該品牌後，將部分生產轉移到歐洲和亞洲。而在電動汽車生產方面，牛津工廠的進展相對緩慢。