繼6月推出「Play iRent」號召會員租iRent免費暢玩近年頗夯的「實境解謎」活動之後，iRent宣布攜手本季最夯、戰績最火熱的樂天桃猿（Rakuten Monkeys）推出「應猿任務：雙R行動」。民眾只要完成指定任務，便有機會獲得價值超過萬元的「樂天桃猿主場觀賽VIP包廂」大獎。

iRent 表示，6月的「Play iRent」活動是透過「實境解謎」將景區與iRent車機及手機整合，帶來觀光旅遊的全新風貌；這次則是要號召球迷朋友透過共享汽機車一起去為樂天桃猿隊加油應援，期望能透過共享移動與精彩的職業運動賽事結合，共創國內觀球風氣、促進運動觀光。

「應猿任務：雙R行動」即日起展開，概念結合iRent以及樂天Rakuten的兩個「R」推出雙重應「猿」任務。應猿任務一（Round 1）號召民眾與樂天球迷加入iRent會員，即日起至11月13日，只要下載iRent APP並成功申辦為iRent會員，於APP中輸入樂天桃猿專屬序號「RakuRent」即可獲得新會員60分鐘免費汽車時數。還可加碼抽2023賽季桃猿隊主場門票、精美球隊周邊商品等好禮，以及總價值1.5萬元的最大獎「樂天桃猿主場觀賽VIP包廂」，讓球迷可以帶上親朋好友一起進場觀戰，為桃猿隊加油。

應猿任務二（Round 2）鼓勵球迷自即日起至2022賽季結束前，只要在桃猿隊主場賽事期間租iRent共享汽機車前往樂天主場應「猿」，並至指定頁面上傳球賽門票照片，即可再抽iRent汽車時數抵用券、2023年桃猿隊球賽門票與應「猿」周邊商品，出越多次任務，中獎機會越高。

樂天桃猿以「RISE UP！」的年度口號為本季核心精神，展現「再戰起來」的決心，於上半季順利拿下樂天集團接手後的首座季冠軍。iRent則以結合手機APP租車的24小時自助租車模式，滿足大眾各式生活移動需求，並不斷求新求變，為移動市場帶來全新氣象。雙方以持續突破、再創佳績的精神攜手合作，期望透過共享移動服務，促進國內職業運動賽事觀賽風氣。