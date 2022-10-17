喝酒真的要保護好自己！一名女網友PO文表示，以前很愛喝酒，但有次心情不好約女性友人出來喝酒，卻把自己灌到不醒人事，結果醒來發現自己全裸，與朋友哥哥躺在同一張床上，嚇得馬上逃跑，從此不跟對方聯絡，但兩個月後發現懷孕，讓難受孕的她非常震驚，並從此再也不碰一滴酒。

這名女網友日前在臉書「匿名公社」分享，因為愛喝酒而發生讓她後悔一生的事。有一天她心情很不好，找三個女性友人喝酒，當晚她喝酒喝得很兇，把自己灌到不醒人事。醒來之後發現她跟一個男人全裸在床上，而對方竟是女性友人的哥哥，她嚇得穿好衣服迅速離開，並換了電話號碼，與那位女性友人和她哥哥斷絕聯繫。

但人算不如天算，原PO說，她體質不易受孕，但2個月後竟懷孕了，由於她離婚後沒有再交男友，也沒再發生性行為，所以非常確定孩子是朋友哥哥，最後她想了10天決定把孩子拿掉，「因為我實在沒有能力當一個單親媽媽，也沒有勇氣去面對將來孩子長大後問我『爸爸呢？』」雖然她是不易受孕的體質，但仍覺得這個選擇才是正確。

原PO表示，孩子拿掉那天後她再也不碰一滴酒，也搬離住處到陌生的地方生活，事發至今已經過了13年，但每次想到那無緣的孩子，心還是隱隱作痛，做什麼都無法彌補。而其他網友看到原PO的故事後，紛紛留言安慰：「這樣的決定是睿智」、「都過去了就放下心，前面還有路要走」、「酒是只適合在家喝的東西」、「有種東西叫事後丸，真的有萬一，記得服用」。

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