尼莎外圍環流發威，超大豪雨狂灌北台灣，北市士林百齡橋下停車場昨瞬間成大型泡水池，不少車主謾罵北巿府未發移車通知訊息，害愛車報廢，慘遭大批網友打臉，有網友說北市府、交通局都有發移車簡訊通知，當地里長也有廣播，直言「不移車怪誰？」

原PO昨（16）日臉書社團上傳2張照片，照片可見百齡橋下停車場汪洋一片，水深達半個車身高，至少有50輛車泡在水裡，令車主相當心痛，認為北市府沒有盡到告知義務，「這次沒收到簡訊要移車」、「台北市長柯文哲去哪裡了」、「柯市政府失職」、「阿北，初四了」等。

北市士林百齡橋停車場成大型泡水池，不少車主謾罵台北市政府沒有發布移車通知訊息，導致愛車報廢，但這說法慘遭網友打臉。（圖／翻攝自我是士林人&我是北投人臉書社團）

網友表示，北市府交通局有發布移車通知。（圖／翻攝自PTT）

北市府也有利用LINE提醒民眾將車輛驅離河川區。（圖／翻攝自PTT）

但有網友表示，北市府昨日上午7時54分就發布簡訊通知，河濱疏散門上午8時啟動只出不進；北市交通局下午4時也有發簡訊提醒，基隆河水位迅速上漲，水利處即刻啟動基隆河沿線疏散門關閉，請停留車輛人員儘速離開河川區域。

有網友說自己收到北市府的防災簡訊，就立刻移車。（圖／翻攝自PTT）

有網友上傳百齡橋停車場旁的告示牌。（圖／翻攝自PTT）

PTT上也有人說，當地里長有廣播通知移車，百齡橋下停車場也有告示牌告知，河堤外停車場地勢低窪颱洪期間易積水，提醒車主注意里長廣播，車主也可以掃描QRcode，若遇到颱風暴雨將以簡訊通知移車。

網友紛紛留言，「有通知、有新聞稿、里長也有廣播，自己不移車怪誰」、「停河堤不是本來就要有移車的心理準備」、「怪來怪去就是不會怪自己啦」、「明明一大早就發簡訊通知，北市府LINE也都一直通知移車了，還是有人不移，誰的問題比較大？」、「我一早就收到防災簡訊，也依建議去移車了，所以車沒被淹」。