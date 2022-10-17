各銀行的個金信用卡事業部，迎接後疫情時代紛紛祭出回饋搶商機，花旗(台灣)銀行即日起至11月30日止，持花旗信用卡於指定通路消費)，加碼最高7.5%回饋，寰旅世界卡相關哩程兌換權益展延到2023年，前300名新申辦花旗寰旅世界卡，消費滿額更可享5000哩再加上5000元多選一電子即享券的雙重禮遇。富邦金(2881)旗下台北富邦銀行推出三大刷卡優惠回饋卡友，包括新戶首刷送200、抽萬元家電以及周六刷卡滿額登錄享16%回饋等；加上各大百貨周年慶檔期陸續開跑，北富銀看好今年周年慶買氣回升，推出百貨滿額回饋和分期滿額贈等豐富優惠，讓富邦卡友線上購物和實體通路皆享超優回饋。

花旗寰旅世界卡不分海內外消費，單筆一般消費每20元累積1哩，哩程累積無上限，不僅可以兌換8大哩程獎勵計畫之哩程，再轉換各航空聯盟旗下多家航空公司的機票，還可以兌換酒店集團合作伙伴之會員積分、再用積分兌換全球逾5000家飯店住宿。花旗哩程也可以直接登入花旗行動生活家進行消費折抵，或以哩程加上優惠價兌換尊榮私人包車、一泊一食、奢華泡湯等方案，至雄獅實體門市刷卡消費任一旅遊產品1000元以上，還可享哩程折抵訂單金額(每5哩即可折抵1元，需持有最低花旗哩程500哩以上)。多元的兌換選擇，提供卓越的用卡體驗。

台北富邦momo卡目前發卡量已逾70萬大關，對比去年同期成長近4成，穩居市場第一大電商信用卡寶座，在今年8月「70萬卡友慶典」期間，momo卡友刷卡金額更較去年同期大幅成長8成，海外消費金額則為去年同期的3.4倍，展現卡友對momo卡的高度支持。

北富銀表示，momo卡最大優勢就是使用便利且回饋豐富，只要在momo通路刷momo卡筆筆均享5%回饋無上限，選購千大品牌商品更享10%加碼回饋(含原卡片權益)，同時消費無須登錄，回饋自動歸戶，讓刷卡體驗更加便捷流暢。此外，使用momo卡於國內店外通路綁定指定支付/錢包之一般消費，可享momo幣最高3%回饋；在 Netflix、Spotify及Disney+等各大影音串流平台，Agoda、booking.com等旅遊訂房網，以及AMAZON和TAOBAO等各大海外電商平台刷momo卡皆可享10%回饋，豐富多元的回饋不僅充分滿足大眾消費需求，也讓momo卡發卡量每年均維持雙位數穩健成長，成為市場口碑最佳的網購神卡。