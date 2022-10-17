台中指標性音樂活動「2022台中爵士音樂節」本月15號晚上7時起一連9天重返台中市民廣場，開幕音樂會現場湧進近十萬名樂迷席地而坐，共同聆聽爵士音樂魅力，開心迎接因疫情睽違2年的爵士盛會，市長盧秀燕也參與這場音樂饗宴，她上台以10秒旋風致詞表示，「台中爵士音樂節回來了！在這美麗的夜空之下，請大家好好欣賞！」

盧市長接受媒體訪問時表示，台中爵士音樂節過去2年因疫情關係暫時停辦，全國樂迷、甚至國外朋友都在殷殷詢問什麼時候復辦，「我們今天恢復舉辦了！」台中爵士音樂節邁入第18屆，是最受歡迎的音樂盛宴之一，今年重返市民廣場盛大舉行，邀請國內外著名的爵士樂團，在音樂節期間帶來精彩表演，邀請大家到台中來，聆聽美妙的音樂盛宴。

今年台中爵士音樂節以「Jazz unlimited 就是不設限」為主題，圖為台北爵士大樂隊經典且華麗的演出。(圖/台中市政府文化局提供)

文化局指出，今年爵士音樂節以「Jazz unlimited 就是不設限」為主題，表達爵士不設限的精神，開幕音樂會由「台北爵士大樂隊」結合全能音樂創作人林依霖，以及在台一流國際樂手組成的「踢霹歐爵士大樂團」，加上實力派男歌手聶雲，一連帶來2場經典且華麗的大樂團節目，全場樂迷沉浸在秋意濃濃的爵士晚風中。

文化局表示，今年台中爵士音樂節邀請許多國內外頂尖樂手參與演出，包括台灣鼓王黃瑞豐、金曲獎得主薩克斯風手謝明諺、低音提琴演奏家徐崇育、經典歌壇男神趙傳、跨界原民女聲žž瑋琪，以及美國Bobby West’s Pianology、Michael Wang Sextet、日本謝明諺 & Suga Dairo “a new little one”、德國Julian Moreen Nonet、阿根廷Musa明馬丁Quintet、比利時Vestige及澳洲Knot ft.梁恩傑等國際爵士樂團，共20組表演團隊，從10月15至23日帶來台中限定、國際水準獨家大編制、雙鼓企劃的重磅演出。在舞台表演時間之外，市民廣場周邊也有街頭藝人表演區帶來多元的藝文展演。

今年台中爵士音樂節15號活動吸引近十萬民眾齊聚市民廣場熱烈參與，下午大雨也澆不熄民眾熱情。(圖/台中市政府文化局提供)

文化局強調，雖然今年爵士音樂節配合防疫政策，現場不設攤位，但仍招募串聯全市75家不同類型的友好店家，包含「吃好食」，餐廳、餐酒館、咖啡廳、飲料店共39間；「住體驗」，民宿、旅館共15間；「玩有趣」，寓教於樂的店家共12間；「購禮物」，伴手禮店、商場共9間。活動期間，民眾只要加入台中爵士音樂節官方Line好友，就能享受專屬優惠，爵士音樂節適逢台中購物節暖身活動期間，在台中消費還能同步累積台中購物節抽獎資格，天天抽現金2千元、周周抽70吋4K電視，壓軸再抽百萬油電車，歡迎各地民眾一起到台中，感受台中爵士之都的熱情。

文化局進一步說明，今年爵士音樂節主舞台演出時間10月15日至21日每晚7時至9時30分，10月22、23日最後2天則於晚間5時30即登場，歡迎全國樂迷把握機會參與這場年度爵士盛會。活動期間也配合中央流行疫情指揮中心防疫規範，每天早上都會安排定期消毒，也請現場民眾配合防疫措施。相關活動訊息可上官方臉書粉絲專頁或活動官網查詢。(台中市政府文化局廣告)