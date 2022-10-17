國民黨高雄市長候選人柯志恩17日上午到岡山區出席陸淑美競選總部成立，對於高雄市長陳其邁日前參加百工百業後援會，後援會長喊出衝過百萬票，柯志恩說，她比較關心市民的薪水何時可以破百萬元，這比陳其邁的破百萬票更重要，也是民眾共同的期望。
對於選舉剩下40天，柯志恩說，岡山對未來選戰是很重要的，本周三（19日）在岡山壽天宮有一場開講，陸淑美與其他候選人也會出席支援；黃金周也會選擇在岡山舉辦活動，希望透過岡山民眾的造勢與認知，帶動勝選的氣氛，岡山絕對是首選。
陸淑美方面，她說，看到許多民眾前來支持，令她相當感動，對於近來團隊去拜訪民眾，民眾都告知：「淑美的選情穩當，何必再來拉票？」陸淑美對此感到憂喜參半，開心的是獲得民眾的認同，但也對選情感到擔憂，她請大家要把票投給自己，以免被謠言影響，讓她可以連任。
柯志恩表示，請大家支持陸淑美，讓陸淑美以最高票當選，可以更上一層樓。陸淑美是連續7屆的議員，有目共睹，柯志恩籲請民眾支持國民黨市議員候選人，議會能過半，完成陸淑美的心願。柯志恩也請大家支持她，讓她可以幫民眾服務，一起拚好日子。
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