謝忻日前在衛視中文台《一袋女王》分享過去遭到詐騙的悲慘經驗，她透露她曾經收到一封自稱銀行行員的超正式的英文文件，由於信件內容、人物查證都沒問題，加上文法毫無錯誤，讓為了分得約150萬台幣，謝忻不疑有他匯了5萬的手續費，沒想到等了四個月後，她再次收到一模一樣的簡體中文信件才驚覺被騙。

謝忻表示之前在英國倫敦念書時在當地銀行開立了一個學生帳戶，本來應該在離開倫敦時就把帳戶關掉，但自己一直沒處理。就在去年謝忻收到一封電子郵件，而且是手寫信，寄件者表示他是巴克萊銀行非洲迦納分行的理財專員，他有個客戶在（2016年）4月16日厄瓜多地震中過世，謝忻看了馬上上網搜尋確認地震發生的時間、地點無誤，也確認寄件人的姓名的確在該銀行上班，再加上整封信是英屬國家最正式手寫信，文法也完全沒有錯誤，讓謝忻著實嚇到，還說這樣的信件連從英國回來許久的自己也寫不出來。

謝忻說信件內容寫到，過世的那位客戶遺囑裡寫到，要把500萬英鎊捐給同樣擁有巴克萊銀行帳戶的人，而謝忻就是雀屏中選的其中一人，謝忻說最重要的關鍵是，信中該行員也寫到他跟他的客戶有很虔誠的信仰，只是想把財富分享給大家，散播歡樂、散播愛。謝忻表示她算一算每個人平均能分到的金額大概是150到200萬台幣之間，當下讓她就心動了，後來謝忻又收到另一封信，說由於是跨國匯款需要手續費，要求她先匯款，謝忻不疑有他立刻匯了台幣5萬元給對方，緊接謝忻又收到回信說將在4個月後，將金額匯到她的巴克萊銀行帳戶裡，從那天起謝忻每天盼望匯款進來，一直到4個月過去，謝忻又收到了一封信，信中內容跟上封英文手寫信一模一樣，只是是用簡體中文寫的，謝忻這才發現原來自己上當受騙了，讓主持人巴鈺感嘆說英文不好還不會被騙。

此外，陳子玄說因為媽媽生日快到了，為了買媽媽很喜歡卻已經絕版的精品包包，於是她就上網路精品社團上尋找，好不容易才找到那個十幾年前上市，媽媽一直說很喜歡的款式，她趕緊私訊賣家詢問包包狀況、賣價多少，對方回覆包包原價9萬多，但他只賣3萬5，陳子玄覺得價格可以，加上急著想買給媽媽，就跟賣家表示想買，賣家卻回她因為遇過很多買家都怪怪的，所以要求陳子玄先翻拍身分證正反面影印本，加上匯款銀行帳戶存摺正反面影本給他看，因為要確認陳子玄社群上的大頭貼跟身分證是同一人，陳子玄也就乖乖照做了。

賣家確認完後，還要陳子玄趕快匯款，因為他賣得很便宜怕手腳太慢會被別人搶走，最後他還告知陳子玄因為自己有點狀況，所以無法匯到銀行帳戶，要求她將款項匯到一卡通裡，等陳子玄匯完款，賣家表示三天內會出貨。陳子玄說第一、二天兩人都還有密集聯繫，沒想到第三天對方就不回訊息了，覺得有異的陳子玄看到對方都不回，就在訊息寫下「我知道你是詐騙」，對方一看到竟然馬上回她，還解釋自己不是詐騙，因為包包有點問題，加上還在上班，要請陳子玄等他1個小時，晚點就會退款給她。1個小時後，陳子玄還沒收到退款，趕緊去報警，警察回她說其實那1個小時就是對方去領錢的時間，陳子玄的3萬5就這樣飛了，成了詐騙受災戶。本集將10月18日(二)晚上10點衛視中文台播出。