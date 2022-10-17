受到輕颱尼莎的外圍環流影響，新北市昨(16)日多處發生強降雨，其中板橋、汐止等地都陸續傳出災情，其中汐止災情最為嚴重，當地的伯爵山莊發生土石流，造成當地居民必須連夜安置；對此新北市長侯友宜今早受訪時表示，目前汐止伯爵山莊已撤離45戶，並連夜安置94人、33戶，對於土石流是發生在山上高壓電塔附近，也呼籲台電將高壓電塔搬遷至他處，一勞永逸。

侯友宜今(17)日早上接受聯訪時，有媒體問及板橋發生學校淹水以及汐止土石流等災情；他表示，板橋大觀國小的地下羽毛球場所在的校舍，是一棟比較老舊的建築物，市府在第一個時間立即啟動抽水機制，昨天都已經順利排除完畢。

侯友宜說，至於汐止伯爵山莊的土石流，因為高壓電廠旁有土石流的崩塌，他昨天連夜去看，也請台電連夜進行整個安全檢視了一次，同時市府撤離了45戶，安置了94人、33戶，共將近150人，這些工作在昨天都已經完成。

救災部分，侯友宜指出，首先台電與工務局凌晨先展開預置性處理後，讓整個坡損不再傷害，今日一早我們就開始開會，研擬如何在解決短期內施做補強錯施，讓坡損傷害不要擴大，但更重要的是要有一個中長期規劃。

侯友宜強調，高壓電塔設在伯爵山莊，造成居民在生活上的壓力跟恐慌，建議台電應該一勞永逸，讓高壓電塔能夠順利搬遷完畢，否則伯爵山莊每回碰到下大雨，居民就會非常擔心高壓電塔對他們帶來的傷害，相信台電應該有能力處理。