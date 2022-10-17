女星薔薔（林嘉凌）自黑澀會妹妹身分出道後，近期憑著艷麗外貌、火辣身材加上豪邁直爽的個性受到大批網友的喜愛。而近日前往海外旅遊的她，也在YouTube頻道上大方公開自己在義大利米蘭開心購物的過程，而且整整4天幾乎不看價格、隨心消費，但公開最後總額卻讓網友全驚呆了。

薔薔近日前往義大利米蘭旅遊，不忘前往當地最知名的購物街及最大的Outlet商場逛街，而當天她為了方便購物，穿著簡單的貼身洋裝，讓自己即使看起來輕便仍不失時尚。而第一站只是路邊的飾品店她便大開殺戒，之後又到知名服飾品牌瘋狂掃貨，衣服多到出動店員幫忙提東西，甚至免排隊就能結帳，享受如VIP般的待遇，但薔薔也因為在短時間內頻繁刷卡，展現驚人的消費能力，還一度遭到信用卡公司鎖卡，所幸最後還是完成購物。

而過程中，薔薔幾乎不看價格，以快、狠、準的眼光挑選她覺得適合自己的商品，而她所買的服飾不僅造型感強烈，每件衣服也相當有特點，店員還頻頻稱讚薔薔凹凸有致的火辣身材，讓她買得更加痛快，最後不忘跟店家凹折扣，讓她瘋狂購物4天下來，只花了8916.48歐元（約新台幣28萬元）相當划算。

網友看到後也紛紛大讚「超美的！看別人瘋狂購物就是療癒！」、「不知道為什麼 看別人買東西會覺得很開心」、「看別人不顧價格購物就會莫名的過癮，而且薔薔真的穿什麼都好看」、「仔細觀察，薔買東西都還是有節制，畢竟這些衣服飾品都是她的生財工具，整體投資下來的金額，其實不貴，算便宜了，真的薔不管怎麼穿都好看」、「薔薔真的很懂買，而且看妳花錢不知道為什麼很療癒，薔薔英文很棒欸」、「發現事後的炫富開箱文都沒比這種一邊逛一邊跟著買的過程好看，好爽」意外掀起話題。