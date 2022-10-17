以台灣「黑潮之路航海王」為訴求的2022年第1屆台灣EMBA大帆船賽16日在高雄西子灣終航，成軍不到1年的台北科大長風破浪隊，駕駛34呎德國小鋼砲Dehler異軍突起，在三航次中贏得兩勝，力克經驗老到的台大、政大等勁敵，以黑馬姿態贏得總冠軍。

這場賽事15日從安平港啟航，與賽7支船隻包括台大、政大、成大、北科大、南台科大、陽明交大、師大國體大師聯隊，以高雄西子灣為目標，先進行長航賽，16日再於高雄外海進行兩航次繞標賽，總計三航次成績決定排名。北科大長航賽獲第三，兩航次繞標賽均得第一，榮膺總冠軍，師大國體大師聯隊長航賽第一，兩輪繞標賽分居三、二，獲得亞軍，陽明交大帆船種子隊季軍。

北科大帆船社去年11月才成立，最近一、兩個月利用假日密集訓練，成效卓著，任職美商ATP資深協理的北科大帆船社創社社長羅國材表示，因為隊員限定學生，不像一般專業的水手，如何整合人力是一大挑戰，「EMBA班學的就是科技整合，大帆船賽分工細膩而複雜，是把各種不同的專長與人才融於一爐，發揮一加一大於二的最佳訓練。」

負責籌劃賽事的中華民國大師運動協會帆船委員會主任委員彭顯恩指出，中國大陸利用特殊地理環境，辦理「戈壁挑戰賽」，包括台灣EMBA學生在內，超過3000人前往體驗大漠風情，為賽事創造可觀的經濟產值，而台灣四面環海，地處黑潮必經之路，政府又高舉向海致敬的旗幟，更應該發展具有台灣特色的海洋競技文化，他並製作「黑潮之路航海王Ace」獎牌，頒給參賽水手，展現他預約這項賽事作為台灣運動產業火車頭的決心。

2022年第1屆台灣EMBA大帆船賽由北科大榮獲總冠軍。（大會提供）