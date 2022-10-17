美國9月通膨數據皆高於預期，但市場認為已觸頂，激勵美股上演史上第五大單日大逆轉漲勢，但卻仍是一日行情，台股短線急跌後，年線負乖離率已來到約-21％，觀察過往經驗，乖離率低於-20％即為短線低點，布局迎跌深反彈，鎖定具基本面中長線展望正向個股，可望吸引短線資金進駐。

日盛台灣永續成長股息基金投資團隊指出，目前上市櫃公司財報及展望陸續公布中，由於市場大多保守看待下半年營運，因此能逆勢成長的公司更能受到資金青睞，也是盤面焦點。

市場對通膨、經濟衰退、電子庫存的擔憂，使得台股今年以來走勢飽受壓抑，台股後續將觀察空方缺口壓力區，一旦多方向上封閉缺口，多方就有機會勝出，短線操作保持靈活以對，密切注意市場變化。

日盛台灣永續成長股息基金投資團隊表示，短線台股面臨壓力測試，操作上避開目前市場風險區，靜待股市落底，擺脫低迷氣氛回歸擇股策略，預期內資主導的中小型個股表現空間，應會大於外資主導的權值股，選股可關注明年業績展望較明朗的族群。